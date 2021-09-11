В Мали российская ЧВК борется за военные заказы с конкурентами из ЦАР

Неизвестная центральноафриканская ЧВК конкурирует с россиянами в Мали.

Правительство Мали испытывает трудности в борьбе с террористическими организациями, которые вовсю орудуют в стране. После провала антитеррористической операции французов, власти Мали приняли решение обратиться за помощью к ЧВК.

В стране растет активность сепаратистов-туарегов, а также западноафриканского ответвления запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида». С 2013 года боевикам безуспешно противостоят французские военнослужащие в рамках антитеррористической операции «Бархан». Несмотря на многочисленность военного контингента деятельность французов не привела к зримым результатам. Летом этого года французский лидер Эммануэль Макрон объявил о постепенном завершении операции.

Теперь сразу несколько ЧВК надеются получить контракты с правительством Мали. Nigerian Tribune сообщает, что сейчас там работают Dyck Advisory Group из ЮАР и российская ЧВК Вагнера.

По данным Vanguard, поработать в Мали намерена также неизвестная организация из Центральноафриканской Республики. Поскольку у ЦАР нет опыта создания эффективной ЧВК, это могут быть французы или русские. Последним, по данным Vanguard, достались самые ценные подряды. Россияне также выигрывают на фоне провала южноафриканской DAG в Мозамбике, где российская организация как раз отличилась успешными операциями.