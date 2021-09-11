 

Регулярные занятия спортом помогут достичь внутреннего спокойствия

11.09.2021, 16:48, Новости дня
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Авторы публикации в Frontiers утверждают, что регулярные занятия физическими упражнениями или спортом в среднем на 60% снижают уровень тревожности у людей. По данным статистики, от беспокойного состояния, не вызванного никакими видимыми причинами, в той или иной мере страдает около 10% населения планеты.

По-другому это еще называют страхом, связанным с неуверенностью в завтрашнем дне. Как поясняют ученые, у женщин уровень такого беспокойства обычно намного выше, чем у мужчин.

Однако исследования, проведенной в обширной фокус-группе, показали, что беспокойство резко снижается, если человек начинает регулярно заниматься физическими упражнениями. Вот вам еще одна явная польза от спорта.



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