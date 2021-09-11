В Крыму отреагировали на сообщение о блокировке смартфонов Xiaomi

Власти Крыма пока не получали информацию о блокировке смартфонов Xiaomi, ситуация будет контролироваться, сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.

«У меня телефон [Xiaomi] работает нормально, вы мне дозвонились. Пока такой информации у нас не было. Будем иметь в виду, сейчас присмотримся к ситуации», – цитирует ТАСС Афанасьева.

Опрошенные владельцы смартфонов Xiaomi в Крыму также не испытывают проблем с использованием устройств.

Ранее сообщалось, что компания Xiaomi начала блокировать использование смартфонов собственного производства в некоторых частях мира. Жители Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана и Крыма уже столкнулись с этой проблемой.

Массовая блокировка зафиксирована в сентябре. После нескольких дней использования нового смартфона пользователи видят на экране устройства сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на данной территории.