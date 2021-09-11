Меркель заявила о невыполненных в Афганистане целях

Страны Запада не смогли достигнуть всех целей, которые были поставлены после терактов в США 11 сентября 2001 года, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Нам пришлось осознать, что мы смогли победить терроризм, который до этого момента угрожал нашей безопасности, но мы не достигли всех целей, которых хотели бы, – цитирует Меркель ТАСС.

Она добавила, что с движением «Талибан (запрещено в РФ и признано террористическим) будет сложно договориться по многим вопросам, включая права женщин.

Министр иностранных дел Швеции Анна Линде, в свою очередь, отметила, что причиной неудачи Запада в Афганистане стало отсутствие внимания к гражданскому обществу этой страны.

«Я считаю, что необходимо было уделить больше внимания гражданскому обществу (в Афганистане) и взаимодействию с ним, с местным населением», – цитирует Линде РИА «Новости».

Она добавила, что в Афганистане не была достигнута демократия, не были установлены права человека, также не была налажена стабильность. Вместе с тем шведская миссия в Афганистане не была полным провалом.

Напомним, США 30 августа завершили вывод своих войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого движение «Талибан» (запрещено в России) объявило об обретении Афганистаном полной независимости. Также США эвакуировали афганцев. Однако среди них американские спецслужбы уже выявили «подозрительных» лиц.