Захарова указала на опасность приравнивания блогеров к журналистам

Наделение блогеров функциями журналистов является опасным из-за разного уровня ответственности за свою деятельность и профессионализма, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Еще 15 лет назад мы [дипломаты и представители МИД России] говорили об опасности приравнивания новых технологий, средств коммуникации к традиционным СМИ. Мы говорили о том, что блогер и журналист – не одно и то же. И самое главное, не надо говорить, кто лучше, а кто хуже, и нельзя наделять функциями журналиста блогера», – отметила она, передает ТАСС.

По словам Захаровой, самым главным различием между журналистами и блогерами является степень ответственности за свою деятельность. «Человек может быть прирожденным хирургом, но не получить медицинского образования и наделать таких дел, хотя все способности у него есть. То же самое и в журналистике: он может прекрасно писать, но не понимать, какой вред или пользу он может нанести своим творчеством», – добавила дипломат.