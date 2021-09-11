 

Психолог рассказала о последствиях возвращения Заворотнюк на экраны после выздоровления

11.09.2021, 16:36, Разное
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Психолог Анастасия Залкинд пояснила о том, с какими последствиями может столкнуться Анастасия Заворотнюк после возвращения на экраны после полного выздоровления. По словам арт-терапевта и специалиста по телесно-ориентированной терапии, актрисе стоит готовиться к паническим атакам и постоянному чувству страха.
Несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Родные и близкие не раскрывают деталей ее недуга, лечения и восстановления, однако знакомые недавно сообщили, что она идет на поправку. Отсюда следует, что Заворотнюк после полного выздоровления может вернуться к работе, но, по словам психолога, это обернется для нее рядом проблем. По словам Залкинд, поборовшие рак люди часто живут со страхом возвращения недуга, что со временем оборачивается появлением панических атак.

Чтобы с этим бороться, требуется колоссальная поддержка близких. Вероятно, с данной проблемой Заворотнюк удастся справиться, так как ее семья тщательно оберегает актрису и предотвращает утечки информации о ее состоянии с момента постановки диагноза.

Источник: popcake.tv



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