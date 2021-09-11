Собянин осмотрел ход работ по созданию дома культуры “ГЭС-2”

Помимо реставрации ГЭС-2, был реконструирован Патриарший мост, набережная, заменены коммуникации, отметил Собянин. Новое общественное пространство понравится москвичам и гостям столицы, уверен мэр.

Он отметил сложность реставрации ГЭС-2. Настало время наполнить это пространство жизнью, работы уже начались, сообщил градоначальник.

Собянин поблагодарил специалистов за восстановление комплекса. “Вы вдохнули и современное видение, и приспособление уникального сооружения и сохранили все ценные исторические элементы”, – сказал мэр.

Здание ГЭС-2 было построено в 1908 году на берегу Водоотводного канала. Облик станции на протяжении XX века неоднократно подвергался изменениям: пристраивались новые корпуса, технологические помещения. Значительная часть утраченных объектов была восстановлена в ходе реконструкции.

Проект реставрации разработало международное архитектурное бюро RenzoPiano Building Workshop. Здание ГЭС-2 площадью 16 тысяч квадратных метров – центральный элемент комплекса.

Новое пространство включает в себя художественные резиденции, актовый зал для театральных постановок и концертов, кинопоказов и других мероприятий. Акустикой в помещении занимались специалисты, которые создавали звуковую систему Парижской филармонии.

Отдельно стоящее здание “Своды” отведено под центр художественного производства. Он призван поддержать творческую экосистему Москвы. Здесь можно экспериментировать с деревом, металлом, пластиком и другими материалами, создавать проекты в фото-, аудио– и видеостудиях, взаимодействовать с другими участниками в пространстве коворкинга.

Обновленное культурное пространство рассчитано на посещение до 750 тысяч человек в год. Будет создано около 800 рабочих мест.

Продолжением обновленного комплекса стала пешеходная зона от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной. Проведено благоустройство, сделан спуск к воде, организовано пространство для отдыха и прогулок.