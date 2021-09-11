Путин: Экономика страны в целом восстановилась

Президент России Владимир Путин заявил, что “экономика страны в целом и в основном восстановилась”. Таким мнением он поделился в субботу в ходе беседы с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Глава государства и столичный градоначальник обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся как города, так и в страны в целом, уделив особое внимание теме недвижимости. Собянин сообщил российскому лидеру, что в текущем году Москва может установить исторический рекорд по объёмам ввода жилья. Путин, в свою очередь, ответил, что аналогичные показатели ожидаются и по всей стране.

Однако Владимир Путин выразил свою обеспокоенность возможными последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 для развития столицы. В частности, он поинтересовался у мэра города о ходе исполнения программы расселения граждан в рамках реновации. В ответ Сергей Собянин заверил президента, что соответствующие планы не были нарушены.

Кроме того, Путин высоко оценил усилия городских властей по созданию и развитию социальной и транспортной инфраструктуры в районах ввода нового жилья, особенно выделив строительство Большой кольцевой линии метро. Глава российского государства отметил, что некоторые объекты инфраструктуры планировалось открыть при совместном участии мэра Москвы и президента России.