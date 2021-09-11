 

Путин: Экономика страны в целом восстановилась

11.09.2021, 16:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент России Владимир Путин заявил, что “экономика страны в целом и в основном восстановилась”. Таким мнением он поделился в субботу в ходе беседы с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Глава государства и столичный градоначальник обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся как города, так и в страны в целом, уделив особое внимание теме недвижимости. Собянин сообщил российскому лидеру, что в текущем году Москва может установить исторический рекорд по объёмам ввода жилья. Путин, в свою очередь, ответил, что аналогичные показатели ожидаются и по всей стране.

Однако Владимир Путин выразил свою обеспокоенность возможными последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 для развития столицы. В частности, он поинтересовался у мэра города о ходе исполнения программы расселения граждан в рамках реновации. В ответ Сергей Собянин заверил президента, что соответствующие планы не были нарушены.

Кроме того, Путин высоко оценил усилия городских властей по созданию и развитию социальной и транспортной инфраструктуры в районах ввода нового жилья, особенно выделив строительство Большой кольцевой линии метро. Глава российского государства отметил, что некоторые объекты инфраструктуры планировалось открыть при совместном участии мэра Москвы и президента России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / Мнение: Мобилизация в Таджикистане

01.09 / “Салями финская, ананасы каждый день”: Зюганов вспомнил советские годы и назвал дефицит “выдумкой антисоветчиков”

08.04 / «Я оказалась на своем месте — месте учителя»

12.12 / Кота Хирано объявил о начале работы над аниме по мотивам событий в Белоруссии

21.08 / В расход идут одни старики

20.04 / Мнение: Есть Деби – есть Чад ©

01.06 / В какое воскресенье нельзя работать: опасные и сильные дни июня 2021

18.05 / Кипрский виноград хорошо переносит тепло и вкус

16.10 / В Ереване сообщили о создании вакцины от COVID-19 из шерсти карабахской овцы

06.08 / Мнение: Показательное советское изобилие, Россия шоколаднее Швейцарии и ещё раз о дефиците в СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика