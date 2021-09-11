 

Отставка Эрнста – Личное мнение

11.09.2021, 16:16, Разное
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После отставки Тиночки Канделаки поползи слухи, что и Первый канал скоро покинет Константин Эрнст.

Куда уйдёт Костя Львович? Где будет сниматься его жена Софья? Кто сменит Эрнста на посту руководителя государственного канала с убытками в много миллиардов рублей?


Фото: Соцсети

Всё это совершенно неважно. Важно другое.

Когда Эрнст стал руководителем Первого, канал был ведущим средством массовой информации нашей страны. Теперь же его никто не смотрит: ни Розу Сябитову, ни Елену Малышеву. И даже сериалы вечером никому не нужны.

По факту, из первого Первый превратился в последний. Скандалы на Голосе. Унылый дневной эфир с пьяным Гордоном. Полёты в космос ради натурных съёмок. И даже инерция, по которой народ смотрел Первый, иссякла теперь — пенсионеры смотрят Ютуб.

Топорные пропагандистские передачи. Крики и визги в Пусть говорят. Всё это устарело, пропахло нафталином настолько, что перестало вызывать даже негативные эмоции у людей.

Всем просто пофиг. Спасибо, Константин Львович!

Отставка Эрнста назрела давно — лет 8 назад уже нужно было менять руководство. Теперь же, смена ничего не решает — вернуть интерес людей к российскому телевидению, на мой взгляд, уже невозможно.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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