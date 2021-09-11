 

Во Львовской области отец во дворе собственного дома переехал двухлетнюю дочь – полиция

11.09.2021, 16:10, Новости дня
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“Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Opel, 31-летний местный житель, двигаясь задним ходом на собственном дворе, совершил наезд на свою двухлетнюю дочь. От полученных травм ребенок умер”, – говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по факту гибели ребенка. Предварительно случившееся квалифицировали как нарушение правил дорожного движения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет, уточнили в полиции.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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