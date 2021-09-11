 

В Украину для консультаций по транзиту российского газа приедет делегация из Германии – Витренко

11.09.2021, 16:10, Новости дня
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Об этом глава НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко рассказал 11 сентября Общественному на полях форума YES Brainstorming в Киеве.

“Германия говорила, что она организует переговоры или в Брюсселе, или в Берлине. […] Мы как раз хотим услышать, как это будет происходить”, – сказал он.

По словам Витренко, возглавит делегацию госсекретарь Германии. Кроме него, в Украину приедут представители немецких газовых компаний, которые получают российский газ. С ними планируется обсудить, в частности, вопрос переноса точек передачи газа на украинско-российской границе.

Предварительный раунд переговоров, как сказал Витренко, может состояться в Киеве.

Контекст:

30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

Глава ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон сообщал в апреле, что “Газпром” постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода “Турецкий поток” транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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