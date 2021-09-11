 

Сейчас мало кто верит в позитив от встречи Зеленского и Путина – Кучма

11.09.2021, 16:10, Новости дня
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“Всегда переговоры полезны, даже если не дают результата. Особенно в той ситуации, в которой в данный момент Украина находится. Но в данный момент мало кто верит, что будет позитив от этой встречи. Хотя бы несколько вопросов рассмотреть и решить – хотя бы с точки зрения пленных – и то это позитив. На большие шаги, что Россия уйдет из Донбасса, я думаю надежды нет”, – сказал он. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 сентября говорил, что украинская сторона “не прячется” от встречи Зеленского и Путина и готова к ней, но “создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи”. 

Зеленский 10 сентября заявлял, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. “Это действительно идеальное место для диалога о мире”, – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”.

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как “ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже”.

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля “пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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