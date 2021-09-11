 

Дана оценка влияния компьютеров на состояние экологии

11.09.2021, 15:54, Новости дня
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Информационные технологии и современные телекоммуникации также приводят к загрязнению окружающей среды. В частности, все, что связано с электроникой, также приводит к дополнительным выбросам парниковых газов.

Как поясняют ученые, последние исследования показали, что влияние информационных технологий на природу даже больше, чем полагали ранее. Еще недавно исследователи утверждали, что данная отрасль приводит к выбросам в атмосферы от 1,8% до 2,8% парниковых газов. Нынешняя оценка – 2,1-3,9%. Что же вынудило пересмотреть показатели?

С одной стороны. Человечество стало намного активнее использовать компьютеры и телекоммуникации за последние годы, говорят эксперты. С другой стороны, главные загрязнители, как автомобильный транспорт и промышленность, постепенно все-таки снижают количество выбросов.



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