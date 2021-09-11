В Мали прибыли 1200 бойцов российской ЧВК

Ганская газета Capital News назвала численность подразделения россиян, прибывшего в Мали.

Журналисты проверили слухи о русских в Мали, которые некоторое время назад стали появляться в африканских СМИ. Источники газеты утверждают, что бойцы российской ЧВК действительно находятся в Мали и даже назвали их численность – 1200 человек. Они прибыли по приглашению властей, которые не могут самостоятельно решить проблему с разгулом бандитизма.

По данным СМИ, россияне из подразделения, неформально называемого «ЧВК Вагнера», давно находятся в стране. После прохождения акклиматизации они приступили к выполнению задач на границе Мали с Буркина-Фасо. Известно, что этот участок территории почти не контролируется правительством страны. В стране также присутствует войска Франции, которые занимаются антитеррористической операцией «Бархан». Известно, что французы не выполняют задач в регионе присутствия россиян.

Ранее журналисты сообщили о гибели бойцов «ЧВК Вагнера» в Мали. Сообщалось, что несколько россиян попали в засаду, устроенную боевиками для правительственной армии.