 

Американский дипломат спрогнозировал реакцию США на присоединение Украины к России

11.09.2021, 15:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСоединенные Штаты применят к РФ очень серьезные санкции в случае присоединения Украины, сообщил бывший посол США в Киеве Джон Хербст.

«Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой, и ее нельзя игнорировать. Если это произойдет, я думаю, что Соединенные Штаты наложат очень серьезные санкции», – сообщил Хербст в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».

Он добавил, что такие санкции могут «разрушить» российскую экономику. Дипломат выразил уверенность, что война обернется большими потерями с обеих сторон.

«Очень плохой прогноз», – подвел он итог.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны РФ и Украины являются апокалиптическими.

Глава МИД Сергей Лавро отметил, что комментарии Зеленского о возможности войны не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.



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