Россия предложила США возобновить сотрудничество по борьбе с терроризмом

Москва готова возобновить работу двустороннего диалога с Вашингтоном по антитеррору,заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Российско-американские отношения имеют много примеров, когда сотрудничество спецслужб позволяло предотвратить крупные атаки и гибель невинных граждан, напомнил посол. Слова Антонова приводятся на странице посольства в Facebook.

«В частности, признательны коллегам за ценную информацию, которая помогла предотвратить в 2017-м и 2019 году теракты в Санкт-Петербурге», – напомнил он.

«Надеемся, что такие контакты будут лишь укрепляться и со временем дополняться полезными дискуссиями в рамках двустороннего диалога по антитеррору, осуществлявшегося под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018-2019 годах», – добавил дипломат.

Он подчеркнул, что российская сторона готова реанимировать работу такого формата.