Митрополит назвал РПЦ геополитическим противником США

Русская православная церковь является для США геополитическим противником, потому что продолжает консолидировать людей, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Русская православная церковь, которая по самой своей природе призвана консолидировать людей, в том числе людей в разных странах, которая призвана их объединять и не разъединять, является для Соединенных Штатов – хотим мы этого, или не хотим – геополитическим противником. Поэтому в Соединенных Штатах существует такое мнение: для того, чтобы Русскую православную церковь ослабить, ее нужно расчленить», – приводит ТАСС слова митрополита.

По мнению иерарха, именно этот «заказ» США «был выполнен Константинопольским патриархом Варфоломеем, когда он вторгся в Украину».

«Патриарх Варфоломей обещал исцелить раскол, но вместо исцеления раскола произошло углубление раскола. Он обещал объединить православных верующих, но вместо объединения произошло дальнейшее разъединение, поляризация», – сообщил митрополит.

Он подчеркнул, что РПЦ на всем постсоветском пространстве играет консолидирующую роль и продолжает поддерживать людей в межгосударственных конфликтах, поэтому является «бельмом на глазу у тех политиков, которые пользуются принципом «разделяй и властвуй».

Ранее в РПЦ заявили об общем почерке антицерковных акций в Черногории и на Украине.