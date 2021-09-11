Ученые считают, что яйца необходимы для организма человека

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11.09.2021, 15:42, Разное
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В статье, размещенной на американском сайте Health Digest, сообщается, что использование в пищу яиц полезно для здоровья, но по данным некоторых исследований, чрезмерное их употребление может нанести вред.
Как известно, яйца содержат такие вещества как фолиевая кислота, фосфор, селен, кальций и цинк. В них много белка, потребление которого помогает чувствовать себя сытым. Но есть и другая сторона медали. Каждое яйцо содержит около 190 миллиграмм холестерина, что составляет 62% от суточной нормы. Следует знать, что медиками рекомендуется не превышать суточную норму организма в 300 мг холестерина в день. Поэтому употребление свыше двух яиц в сутки диабетиками II типа, может оказать самое негативное влияние на их здоровье. Медики считают, что диабетикам или людям с высоким содержанием холестерина в крови следует проконсультироваться со своим лечащим врачом о возможности употребления яиц.

Для здорового человека яйца ценный продукт, который трудно заменить. Однако все продукты следует употреблять в разумных пределах. Людям, у которых имеются какие либо заболевания, необходимо еще более внимательно подходить к своему питанию, а при необходимости – обращаться к профильным специалистам.

Источник: lenta.ru



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