 

Гулькина рассказала о влиянии Пугачевой на карьеру звезд в шоу-бизнесе

11.09.2021, 15:42, Разное
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Наталья Гулькина стала гостей авторского шоу Елены Ханги на YouTube. По словам певицы, Алла Пугачева имеет колоссальное влияние на карьеру звезд в российском шоу-бизнесе.
Гулькина уверена, что для успеха недостаточно только таланта. Молодому артисту нужны деньги и связи, чтобы стать популярным. Многое зависит от мнения Аллы Пугачевой, которая «одним словом может загубить» будущее исполнителя. Если артист ей не понравится, то она может сделать так, чтобы он никогда не появился на Первом канале. В случае же благосклонности Примадонны? певца или певицу ждет огромный успех.

«В шоу-бизнесе все продается и покупается. В том, что человек стал звездой, нет честности и справедливости. Я знаю много примеров, когда после того, как Пугачева услышала исполнителя, он навсегда пропадал c экранов и эфиров. Раньше таким же влиянием обладал Иосиф Кобзон», – пояснила экс-солистка группы «Мираж».

Также Гулькина прокомментировала поездку Манижи на «Евровидение». Она уверена, что за этим стоят огромные суммы и мнение влиятельной персоны в шоу-бизнесе. Ни о каком справедливом голосовании речи идти не может, просто кому-то захотелось сделать из певицы звезду. Аналогичная ситуация происходит и с появлением новых артистов в «Голубых огоньках» и на радиостанциях, ведь до этого «они зашли туда с чемоданом денег».

Источник: www.starhit.ru



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