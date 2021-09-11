Домашняя паста работает лучше химии: многолетний нагар отваливается слоями

Чистота на кухне – головная боль домохозяек. Сочетание жира, пыли, брызг и высоких температур приводит к появлению довольно непонятных загрязнений. И посуда страдает больше всего: на борьбу с толстой черной коркой, покрывающей дно, можно безрезультатно потратить часы. Если не воспользоваться хитростью!

«Вечная» грязь

Что бы вы ни делали, нагар появляется в любом случае. Брызги масла и сбежавший суп оседают на конфорках, а затем при нагревании постепенно накапливаются на дне сковородок, кастрюль. Нужно внимательно следить за появлением подобной грязи и своевременно от нее избавляться.

На начальном этапе появляется толстая пленка ржавого и/или коричневого цвета, которую можно удалить металлической губкой. Однако для этого нужно приложить максимальные усилия. А при сформированной черной корке не помогут ни нож, ни крепкая отвертка.

Универсальная паста

Избавиться от многолетнего загрязнения позволит старинный рецепт, легко воспроизводимый в домашних условиях. Не нужно мучиться с несколькими пакетами, как это происходит при использовании нашатырного спирта, или вооружаться толстыми резиновыми перчатками, поскольку чистящее средство не покинет пределов кастрюли. Для создания пасты понадобятся:

вода — 1 л;столовая сода — 2 ст. л.;хозяйственное мыло — 3 ст. л. (жидкое или натертое);лимонная кислота — 1 ст. л.

Емкость для смешивания должна быть больше той, которую планируете очищать. При этом ингредиенты пасты необходимо помещать непосредственно в закипающую на медленном огне воду.

Пока сода будет схватывать частицы жира, мыло поможет в образовании пены. Если используете кусковое, не забудьте натереть и добавить заранее, чтобы оно успело раствориться в воде.

Брать необходимо исключительно лимонную кислоту, а не эссенцию, поскольку они дают разный результат. После добавления происходит бурная реакция, из-за чего желательно брать посуду со стенками минимум в три раза выше уровня воды.

Мягкое очищение

Сразу после появления пены, как реакции на добавление кислоты, погружайте в нее очищаемую поверхность. Следите, чтобы смесь не переливалась через край и лишний раз не контактировала с открытыми участками кожи – во избежание неприятных непредвиденных последствий.

Дайте посуде покипеть в пасте на медленном огне около семи минут. После этого выньте, прополосните под проточной водой. Теперь убрать нагар можно без труда с помощью мягкой губки или воспользовавшись старым ножом, чтобы проще было подцепить края нагарной пленки.

Прелесть метода не только в отсутствии необходимости прилагать серьезные усилия, но и в минимальном механическом воздействии. На посуде не появится новых царапин!

Более того, использованную единожды пасту можно применять повторно. Просто погрузите туда другую кастрюльку или столовые приборы и вновь прокипятите на медленном огне для получения результата.