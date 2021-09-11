Очаровательные блузки с рюшами: как поднять уличный стиль до уровня элегантности

Считается, что француженки обладают безупречным вкусом. Именно им удается мастерски соединить самые простые вещи и тем самым поднять повседневный уличный стиль до уровня элегантности. Не лишним будет почерпнуть у них несколько идей для осени. Они невероятно просты в реализации и способны сделать повседневную одежду шикарной.

Француженки никогда не используют в своих образах несовместимые предметы и избегают вызывающих комбинаций. В их гардеробе присутствуют только хорошо сочетающиеся друг с другом классические базовые вещи, которые всегда вне времени и вне моды.

Предметы одежды отличаются изящными линиями кроя и нейтральными цветами. Их можно легко комбинировать. Они прекрасно сочетаются с новыми вещами, которые появляются в гардеробе.

Во французском стиле классические вещи всегда выглядят свежо и современно. Француженки относятся к модным тенденциям лишь как к инструменту, с помощью которого можно создать нечто новое и интересное. При этом важно соблюдать выбранный стиль. В их гардеробе только практичные вещи.

Классический тренчкот

Это предмет гардероба, который находится в трендах каждый год.

Крой удлиненного тренча за последние годы практически не изменился, а его популярность никогда не падает.

Это по-прежнему базовый элемент гардероба. Он хорошо смотрится в сочетании с денимом, элегантным платьем или юбкой. Его можно комбинировать с чем угодно, включая брюки из денима или другой ткани. Он может вписаться в любой образ.

Ботильоны

Ботильоны – это также часть базового гардероба для осени. Лучше всего выбрать обувь на плоской подошве или с толстым каблуком, поскольку в них будет более удобно, поэтому ноги не так устанут за день.

Желательно, чтобы ботильоны не имели множество стилевых элементов и украшений, таких как цепи или заклепки. Чем проще дизайн, тем больше комплектов можно с ними составить. Кроме того, не придется менять обувь в следующем сезоне.

Твидовый пиджак

Пиджаки из твида также являются незаменимыми предметами осеннего гардероба. Их можно найти в разных расцветках. Твидовый пиджак эффектен, хорошо смотрится с любой одеждой. Он может сделать джинсы элегантными и утонченными.

Этот предмет уже много лет присутствует в гардеробе французских женщин. Это и жакеты оверсайз, и удлиненные модели. Главное, чтобы сохранялась элегантность и женственность.

Если вам нравится клетчатый принт, можете смело надевать такой пиджак. Клетка по-прежнему в тренде. Особенно хорошо смотрится такой пиджак с джинсами. Если клетка черно-белая, в образ можно добавить белую вещь. Это может быть блузка или футболка. Даже белый кружевной воротник можно использовать.

Брюки с завышенной талией

Хорошо скроенные брюки с высокой талией должны быть в гардеробе любой женщины, так как они идеально сочетаются с очаровательными блузками с рюшами, простыми рубашками или топами. Это незаменимая вещь в осеннем гардеробе. Они комфортны и практичны. В них удобно сидеть. При этом не нужно беспокоиться, что оголится часть спины.

Важно учесть, что такие брюки зрительно делают фигуру стройнее. Особенно хорошо смотрятся брюки в тонкую продольную полоску. Этот принт поможет девушкам, имеющим лишний вес, визуально стать на пару кг худее. Отлично смотрятся укороченные расклешенные брюки с высокой посадкой. Выбирать их следует высоким девушкам, так как такие брюки зрительно укорачивают фигуру.