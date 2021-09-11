Мнение: Личный вывод

Некоторые предварительные личные выводы из истории с угнанным вчера каналом в Телеграме. Я пока не могу понять, как именно это произошло – был ли я где-то неосторожен или это произошло без моего участия. В целом пользователь того или иного ресурса не обязан быть профессионалом в вопросах безопасности. Проще говоря – не обязан быть умным. Для таких случаев есть администрация ресурса, которая должна иметь протоколы реагирования. В моем случае – в ответ на обращения (причем обращался не только я, а достаточно много людей) хотя бы заблокировать подозрительный канал и уже потом разобраться не торопясь. Увы, но администрация в Телеграме пока выглядит некой абстракцией. Что для пусть и небольшой, но международной компании с претензиями на что-то серьезное выглядит абсурдом. Но – факт.

Поэтому вывод (личный, конечно) – все преимущества Телеграма в определенных обстоятельствах обнуляются равнодушным отношением к конкретному пользователю. Подобное может произойти с любым, и вряд ли наплевательское отношение администрации будет иным. К сожалению, пока иной вывод сделать не могу.

Пока я остаюсь в Телеграме, но теперь уже только ввиду большого числа просьб остаться именно на этой площадке. Для определенной части читателей она удобна. Парадокс – но древний и архаичный ЖЖ оказывается раз за разом относительно безопасным местом. Я ушел из Контакта и Фейсбука ввиду периодических приступов активности у туземных администраций по поводу контроля контента и облав по ключевым словам. Теперь под вопросом Телеграм с его полным отсутствием администрации. Нужно думать и искать что-то еще. Жизнь – это поиск. Жаль, что вечный.

Повторю новый (резервный_ канал в Телеграме https://t.me/joinchat/XPmgvs972EFhMTBi

Кто подписан на старый канал, просьба удалить – восстанавливать его с каждым часом и днем молчания администрации смысла всё меньше.

—