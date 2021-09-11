 

Мнение: Личный вывод

11.09.2021, 15:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Некоторые предварительные личные выводы из истории с угнанным вчера каналом в Телеграме. Я пока не могу понять, как именно это произошло – был ли я где-то неосторожен или это произошло без моего участия. В целом пользователь того или иного ресурса не обязан быть профессионалом в вопросах безопасности. Проще говоря – не обязан быть умным. Для таких случаев есть администрация ресурса, которая должна иметь протоколы реагирования. В моем случае – в ответ на обращения (причем обращался не только я, а достаточно много людей) хотя бы заблокировать подозрительный канал и уже потом разобраться не торопясь. Увы, но администрация в Телеграме пока выглядит некой абстракцией. Что для пусть и небольшой, но международной компании с претензиями на что-то серьезное выглядит абсурдом. Но – факт.

Поэтому вывод (личный, конечно) – все преимущества Телеграма в определенных обстоятельствах обнуляются равнодушным отношением к конкретному пользователю. Подобное может произойти с любым, и вряд ли наплевательское отношение администрации будет иным. К сожалению, пока иной вывод сделать не могу.

Пока я остаюсь в Телеграме, но теперь уже только ввиду большого числа просьб остаться именно на этой площадке. Для определенной части читателей она удобна. Парадокс – но древний и архаичный ЖЖ оказывается раз за разом относительно безопасным местом. Я ушел из Контакта и Фейсбука ввиду периодических приступов активности у туземных администраций по поводу контроля контента и облав по ключевым словам. Теперь под вопросом Телеграм с его полным отсутствием администрации. Нужно думать и искать что-то еще. Жизнь – это поиск. Жаль, что вечный.

Повторю новый (резервный_ канал в Телеграме https://t.me/joinchat/XPmgvs972EFhMTBi

Кто подписан на старый канал, просьба удалить – восстанавливать его с каждым часом и днем молчания администрации смысла всё меньше.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.02 / Миндаль назвали эффективным средством против 10 болезней

01.12 / Россиянам начнут рассказывать о положенных выплатах

21.06 / Названа оптимальная стоимость отдыха в Турции в июне

15.06 / Как лето влияет на рост бровей, почему в летний период они растут быстрее

08.08 / Мнение: «Западные партнеры» ломятся к россиянам в постель!

26.10 / «Доставляем на КТ, забираем анализы» – врач о работе платной «скорой» во вторую волну

09.05 / Ангелы жизни на поле смерти

16.06 / Владимир Соловьев рассказал о панике в США после ответа Владимира Путина на слова Джо Байдена о душе

18.08 / Прогрессоры

29.08 / В песке, пакетах и не только: как сохранить свеклу свежей до самой весны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика