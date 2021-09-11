 

Зеленский в годовщину терактов 11 сентября в США призвал бороться с терроризмом

11.09.2021, 15:16, Новости дня
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“20 лет назад ужасные атаки #9/11 навсегда изменили мир. Сегодня мы вместе с американским народом вспоминаем жертв этой трагедии. Терроризму нет оправдания, должны и в дальнейшем противодействовать ему. Мы остаемся плечом к плечу с США в этой борьбе”, – отметил глава государства.

20 років тому жахливі атаки #9/11 назавжди змінили світ. Сьогодні ми разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Тероризму немає виправдання, маємо й надалі спільно протидіяти йому. Ми залишаємося пліч-о-пліч зі США у цій боротьбі. pic.twitter.com/Mzs0ZX6Wxf

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2021

Контекст:

В США 11 сентября 2001 года два самолета, захваченных террористами-смертниками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился в поле в штате Пенсильвания, когда пассажиры попытались отбить судно у террористов.

Эти теракты совершили 19 членов террористической организации “Аль-Каида”. Жертвами терактов стали 2977 человек (не включая 19 террористов): 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек – в Нью-Йорке, в зданиях ВТЦ и на земле, 125 – в здании Пентагона. Погибли граждане США и еще 91 государства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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