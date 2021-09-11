 

Данилов заявил, что среди украинских аграриев есть олигархи

11.09.2021, 15:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Десятки лет в Украине именно латифундисты, которым нужно было время, чтобы накопить свои земельные [ресурсы] пользовались возможностью, коррумпировали нашу Верховную Раду, и она постоянно отказывала в свободной продаже земли […] Но мы сегодня имеем уже не менее двух-трех олигархов именно в аграрной сфере, которые построили свою систему”, – отметил он.

Данилов не стал называть имена и фамилии этих олигархов.

Контекст:

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 10 сентября направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию “За демократию через право” (Венецианскую комиссию).

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 2 сентября обратилась к спикеру с официальным письмом по этому поводу, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в июле сообщил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации после каникул.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Глава полиции Черновицкой области подал в отставку

26.01 / В работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксирован сбой

18.08 / Украина отказалась пускать на «Евровидение» мальчика-сироту из-за исполнения «Смуглянки»

19.07 / В историческом центре Львова обрушилась стена дома. Под завалами нашли тело мужчины

21.12 / В Евросоюзе признали эффективной и безопасной вакцину от коронавируса, разработанную BioNTech и Pfizer

27.07 / В Чечне заявили о 100% вакцинированных взрослых от COVID-19

27.03 / Навальный рассказал о своем здоровье владимирским правозащитникам

30.07 / Глубоководный аппарат «Витязь-Д» решили показать на форуме «Армия-2020»

03.07 / Morgenshtern получил солнечный удар в Турции

21.08 / Врачи омской больницы разрешили транспортировать Навального в Германию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика