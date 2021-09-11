Данилов заявил, что среди украинских аграриев есть олигархи

“Десятки лет в Украине именно латифундисты, которым нужно было время, чтобы накопить свои земельные [ресурсы] пользовались возможностью, коррумпировали нашу Верховную Раду, и она постоянно отказывала в свободной продаже земли […] Но мы сегодня имеем уже не менее двух-трех олигархов именно в аграрной сфере, которые построили свою систему”, – отметил он.

Данилов не стал называть имена и фамилии этих олигархов.

Контекст:

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 10 сентября направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию “За демократию через право” (Венецианскую комиссию).

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 2 сентября обратилась к спикеру с официальным письмом по этому поводу, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в июле сообщил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации после каникул.

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