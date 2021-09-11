 

Число детей, отравившихся в школе в Хмельницком, увеличилось до 92, десятки родителей обратились в полицию

11.09.2021, 15:16, Новости дня
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В полицию обратились родители 39 детей, инцидент с отравлением расследуют по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса Украины. 

9 сентября сообщалось о 84 пострадавших. Речь идет об учениках 18 классов, это дети младшего школьного возраста. Все питались в школьной столовой. 

По данным Общественного, речь идет о Хмельницком учебно-воспитательном объединении №1. 

“У работников заведения, работа которых связана с приготовлением и раздачей пищи, взяли необходимые анализы. Также эксперты взяли пробы пищи и продуктов. Первые выводы экспертов будут через несколько дней”, – сообщили в полиции. 

Директор департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Надежда Балабуст сообщила, что работу пищеблока в этом учебном учреждении приостановили, детей перевели на онлайн-обучение. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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