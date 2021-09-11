 

Ален Делон и Пьер Ришар пришли на похороны Бельмондо. Видео

11.09.2021, 15:16, Новости дня
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Актеры пришли попрощаться со своим другом на следующий день после официальной траурной церемонии.

85-летний Делон появился с сыном Энтони. Несмотря на то, что актер тяжело передвигался с помощью трости, он улыбался и даже позировал перед камерами. 87-летний Ришар передвигался на костылях.

ВИДЕОВидео: KemIwes / YouTube
Контекст:

Бельмондо родился в коммуне Нейи-сюр-Сен на окраине Парижа 9 апреля 1933 года, его отец – парижский скульптор Поль Бельмондо, мать – Сара Рейно-Ричард – занималась живописью. 

Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году, первую славу актеру принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара “На последнем дыхании”. В следующем году Бельмондо снялся вместе с Софи Лорен в картине “Чочара”. 

Он дважды номинировался на премию BAFTA как лучший иностранный актер, в 1989 году получил национальную кинопремию Франции “Сезар” (фильм “Баловень судьбы”), в 2011-м – Почетную золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а в 2016-м – Золотого льва Венецианского фестиваля за вклад в кинематограф.

6 сентября Бельмондо умер на 89-м году жизни. Официальная церемония прощания с ним состоялась 9 сентября в парижском Дворце инвалидов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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