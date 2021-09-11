Тепловизоры могут стать стандартным оборудование для автомобилей

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11.09.2021, 15:00, Новости дня
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Использование различных камер и радаров в современных автомобилях уже никого не удивляет. Они помогают осуществлять парковку в сложных условиях, управлять автомобилем при плохой видимости, запускать системы автоматического торможения и т.д.

Однако до сих пор почему-то в таких системах не используются тепловизоры. А зря, говорят ученые. Ведь технологии теплового видения наиболее универсальны и эффективны.

Кроме того, стоимость современных тепловизоров уже не так высока, как в предыдущие десятилетия. Поэтому стоит ожидать, что производитель вскоре начнут устанавливать их на машины в качестве стандартного оборудования, что наверняка поможет существенно повысить безопасность движения.



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