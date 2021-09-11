Возросло число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане

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11.09.2021, 14:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧисло погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 17 человек, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

«Умер пожарный 1993 года рождения, пострадавший в результате взрыва в Жамбылской области. Ранее он был доставлен в больницу Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии города Нур-Султан, где проходил лечение. Таким образом, число погибших в результате взрыва в Жамбылской области достигло 17 человек», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось о 16 погибших при ликвидации ЧП в военной части.

Напомним, 26 августа в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли несколько взрывов, пострадали десятки человек. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности подать в отставку после взрывов на складе.



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