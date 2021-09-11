 

Медведев вручил призерам Олипиады ключи от машин

11.09.2021, 14:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийские победители и призеры Олимпиады получили автомобили от Фонда поддержки олимпийцев, ключи от машин спортсменам вручил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Обладатели золотых медалей получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые – BMW X3 различных комплектаций. По словам исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев РФ Александра Катушева, комплектация зависит от уровня и количества завоеванных атлетом медалей.

Вместо номеров у машин временно установлены именные таблички – они будут использоваться до момента регистрации автомобиля в ГИБДД, передает ТАСС.

Всего олимпийцам вручили 77 машин, из них 31 – золотым медалистам.

Ранее президент РФ вручил награды золотым призерам Олимпийских игр в Токио.

Россияне на завершившихся Олимпийских играх в Токио заняли пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. По общему количеству наград (71) они стали третьими, уступив лишь командам США (113) и Китая (88).



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