Запад пытается исказить суть партнерства России и Китая

Сотрудничество РФ и Китая длительное время беспокоит Запад. Теперь же после совместных учений двух держав у него появился новый повод для переживаний, поэтому появляются попытки исказить суть партнерства.

Учения будут проводиться государствами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2021, когда планируется отработать военные антитеррористические командно-штабные мероприятия. Они запланированы на территории полигона Донгуз в Оренбургской области. Несмотря на обвинения Запада в создании «военного союза» Пекином и Москвой, связи между партнерами только укрепляются.

В материале издания Sina отмечают, что нападки заключаются в обвинениях в демонизировании сотрудничества двух держав. Также они нацелены на противодействие укреплению взаимодействия указанных государств. На Западе регулярно намереваются привести к упадку российско-китайского сотрудничества, оказывая давление на них.

Стоит отметить, что Москва и Пекин поддерживают и оказывают помощь друг другу. Более того, у властей стран одинаковые позиции в вопросах международных организаций и событий в Афганистане, пишет издание «Экономика сегодня».