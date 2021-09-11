Названы основные признаки плохого иммунитета

Популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал, как можно определить плохой иммунитета. Признаки ослабления защитных функций организма можно повторить не только в дорогих клиниках, но и в обычной больнице.

Прежде всего, заверяет медик, нужно обращать внимание на повышенную уязвимость человека к разнообразным заболеваниям. В таких случаях как дети, так и взрослые болеют от самых незначительных причин вроде легкого ветерка или незначительного похолодания. При ослабленной иммунной системе пациенты испытывают недомогание, а то и страдают от тяжёлых симптомов практически постоянно. Одно расстройство здоровья у них меняется другим, а недуги, которые другие переносят легко, могут надолго уложить в постель и привести к многочисленным осложнениям. Это и есть основной показатель нарушения в системе защиты от вирусов и бактерий.

При этом определить у себя слабый иммунитет можно, не прибегая к дорогостоящим медицинским обследованиям в самых прогрессивных медицинских учреждениях. Для этого достаточно, заверяет Комаровский, и стандартного анализа крови. При этом необходимо помнить, особенно родителям, об определенных нормах. Так, для детей совершенно не удивительны заболевания острыми респираторными заболеваниями почти каждый месяц. Такая ситуация говорит как раз о том, что ребенок быстро выздоравливает, а значит, его иммунная система достаточно сильна и успешно преодолевает патогенные микроорганизмы, провоцирующие недуги.

Источник: www.osnmedia.ru