 

Названы основные признаки плохого иммунитета

11.09.2021, 14:48, Разное
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Популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал, как можно определить плохой иммунитета. Признаки ослабления защитных функций организма можно повторить не только в дорогих клиниках, но и в обычной больнице.
Прежде всего, заверяет медик, нужно обращать внимание на повышенную уязвимость человека к разнообразным заболеваниям. В таких случаях как дети, так и взрослые болеют от самых незначительных причин вроде легкого ветерка или незначительного похолодания. При ослабленной иммунной системе пациенты испытывают недомогание, а то и страдают от тяжёлых симптомов практически постоянно. Одно расстройство здоровья у них меняется другим, а недуги, которые другие переносят легко, могут надолго уложить в постель и привести к многочисленным осложнениям. Это и есть основной показатель нарушения в системе защиты от вирусов и бактерий.

При этом определить у себя слабый иммунитет можно, не прибегая к дорогостоящим медицинским обследованиям в самых прогрессивных медицинских учреждениях. Для этого достаточно, заверяет Комаровский, и стандартного анализа крови. При этом необходимо помнить, особенно родителям, об определенных нормах. Так, для детей совершенно не удивительны заболевания острыми респираторными заболеваниями почти каждый месяц. Такая ситуация говорит как раз о том, что ребенок быстро выздоравливает, а значит, его иммунная система достаточно сильна и успешно преодолевает патогенные микроорганизмы, провоцирующие недуги.

Источник: www.osnmedia.ru



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