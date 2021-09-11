 

В Москве отмечен рекордный рост заболеваемости коронавирусом

11.09.2021, 14:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За минувшие сутки в России было выявлено 18 891 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Прирост заболевших превысил число выздоровевших – недуг побороли 17 888 человек, ещё 796 пациентов скончались от возникших осложнений.

Среди регионов и субъектов России антилидером по напряжённости эпидемиологической обстановки стала столица. Коронавирус в Москве сегодня заразил 1940 человек – этот показатель стал рекордно высоким за последний месяц. Выздоровели 1317 человек, а умерли 46 пациентов. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 1629 инфицированными, 1255 вылеченными и 39 погибшими людьми. В тройку неблагоприятных регионов также попала Московская область: в Подмосковье коронавирус сегодня обнаружили у 645 пациентов, справились с инфекцией 697 человек и 10 человек погибли.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в России сегодня достигло 7 121 516 человек. 6 375 160 из них успешно побороли заболевание, а количество летальных исходов составило 191 961.

Тем временем ведущие европейские и американские учёные пришли к выводу, что коронавирус можно полностью победить. Однако такая возможность довольно мала, поскольку ковид постоянно мутирует. Исследователи прогнозируют, что вспышки эпидемии будут продолжаться до тех пор, пока необходимое число людей не пройдёт вакцинацию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.07 / Медики рассказали о пользе чеснока для организма

13.04 / В Китае нашли новый вид летающего динозавра с противоположным пальцем на лапах

24.09 / Мнение: Тайная операция

29.09 / “Собаки лают, караван идет”: Стеша Маликова похвасталась собственной разработкой осеннего наряда

07.04 / Отечественный аналог Adobe Flash Player получит имя «Зарево»

08.03 / Ученые открыли странный способ снизить артериальное давление

20.10 / Крик души Наташи Королевой в адрес телешоу получил поддержку

03.05 / Терминаторы против зверей

26.07 / В Крыму во время патриотической акции затонул бронетранспортер

09.06 / Скандалы: «Мисс Уголовно-исполнительная система» поправит имидж ФСИН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика