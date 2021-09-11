Задвинутая на второй план из-за масок помада вернется этой осенью с триумфом: самые трендовые оттенки сезона

Из-за пандемии коронавируса и надобности ношения маски тенденции в области макияжа резко изменились. Визажисты сосредоточились на видимой части лица, подчеркивая линии ресниц и бровей. Однако постепенно мы видим возвращение помады. Вот некоторые модные и популярные оттенки губной помады, которые пользуются большой популярностью этой осенью.

Лиловый (главное фото)

Это очень красивый и нежный оттенок, который помогает сделать образ более интересным и стильным. Лиловый отличается мягким фиолетовым, практически сиреневым цветом с небольшим серым оттенком. Это просто идеальная помада для осеннего сезона.

Насыщенный красный

Помада красного цвета всегда остается актуальной и никогда не выходит из моды.

Доказательством служит множество оттенков этого цвета, которые пользуются большой популярностью у модных и стильных девушек. Осенью этого года большой популярностью пользуется глубокий темно-красный тон.

Он идеально подходит для создания яркого и даже несколько драматического образа.

Серо-коричневый

Темно-серый и серо-коричневый цвет смотрится просто отлично, так как в нем сочетаются серые и кофейные тона.

В зависимости от собственных предпочтений, этот цвет может быть более теплым или же прохладным. Серо-коричневый близок к нюдовым тонам и этой осенью он является трендовым вариантом.

Естественные тона

Тенденции помады в 2021 году разделены на две группы. С одной стороны большой популярностью пользуются яркие, красочные и эффектные тона, а с другой стороны сейчас в тренде покрытия, создающие максимально естественный внешний вид.

Именно поэтому одним из самых популярных вариантов макияжа – использование помады, которая создает иллюзию ее отсутствия.

Нюдовый

Нюдовые тона характеризуются более естественным видом и эффектом отсутствия макияжа.

Такие оттенки просто идеально подходят для всех типов кожи и особенно хорошо смотрятся на брюнетках, так как усиливают красивый загорелый оттенок кожи.

Если кожные покровы светлые, то стоит отдать предпочтение помаде с розовыми тонами, чтобы добавить своему образу притягательности.

Тыквенно-красный

Это еще один популярный оттенок, который заслуживает особого внимания. Цвет представляет собой смесь красного с оранжевым.

Оттенок получается суперъярким и эффектным. Он помогает выделить губы и сделать образ более ярким.

Апельсин

Это достаточно яркий, стильный и дерзкий оттенок, который сейчас является супертрендовым.

Апельсиновый цвет хорошо смотрится на девушках со смуглой кожей. Однако если кожные покровы светлые, то он также будет уместным.