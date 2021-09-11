 

Задвинутая на второй план из-за масок помада вернется этой осенью с триумфом: самые трендовые оттенки сезона

11.09.2021, 14:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из-за пандемии коронавируса и надобности ношения маски тенденции в области макияжа резко изменились. Визажисты сосредоточились на видимой части лица, подчеркивая линии ресниц и бровей. Однако постепенно мы видим возвращение помады. Вот некоторые модные и популярные оттенки губной помады, которые пользуются большой популярностью этой осенью.

Лиловый (главное фото)

Это очень красивый и нежный оттенок, который помогает сделать образ более интересным и стильным. Лиловый отличается мягким фиолетовым, практически сиреневым цветом с небольшим серым оттенком. Это просто идеальная помада для осеннего сезона.

Насыщенный красный

Помада красного цвета всегда остается актуальной и никогда не выходит из моды.

Доказательством служит множество оттенков этого цвета, которые пользуются большой популярностью у модных и стильных девушек. Осенью этого года большой популярностью пользуется глубокий темно-красный тон.

Он идеально подходит для создания яркого и даже несколько драматического образа.

Серо-коричневый

Темно-серый и серо-коричневый цвет смотрится просто отлично, так как в нем сочетаются серые и кофейные тона.

В зависимости от собственных предпочтений, этот цвет может быть более теплым или же прохладным. Серо-коричневый близок к нюдовым тонам и этой осенью он является трендовым вариантом.

Естественные тона

Тенденции помады в 2021 году разделены на две группы. С одной стороны большой популярностью пользуются яркие, красочные и эффектные тона, а с другой стороны сейчас в тренде покрытия, создающие максимально естественный внешний вид.

Именно поэтому одним из самых популярных вариантов макияжа – использование помады, которая создает иллюзию ее отсутствия.

Нюдовый

Нюдовые тона характеризуются более естественным видом и эффектом отсутствия макияжа.

Такие оттенки просто идеально подходят для всех типов кожи и особенно хорошо смотрятся на брюнетках, так как усиливают красивый загорелый оттенок кожи.

Если кожные покровы светлые, то стоит отдать предпочтение помаде с розовыми тонами, чтобы добавить своему образу притягательности.

Тыквенно-красный

Это еще один популярный оттенок, который заслуживает особого внимания. Цвет представляет собой смесь красного с оранжевым.

Оттенок получается суперъярким и эффектным. Он помогает выделить губы и сделать образ более ярким.

Апельсин

Это достаточно яркий, стильный и дерзкий оттенок, который сейчас является супертрендовым.

Апельсиновый цвет хорошо смотрится на девушках со смуглой кожей. Однако если кожные покровы светлые, то он также будет уместным.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.06 / Решетова о воспитании сына: “На Ламбу придется заработать самому”

28.06 / У любителей картофельных снеков повышен риск смерти от болезней сердца и сосудов

23.07 / Мнение: Китайцы уничтожили пустыню, похолодание хуже потепления и нашествие пауков на Россию

20.09 / Порошенко присвоил себе заслуги по “спасению” Украины

08.09 / Мнение: В Челябинской области открыли памятник Сталину

10.04 / Меган Маркл и принц Гарри выразили свои соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

02.05 / Ученые: Говорящим на трех языках проще выучить еще один, чем двуязычным

09.05 / Мнение: Украина Зеленского

30.11 / Мнение: Путин с рулем

09.12 / 14 военнослужащих отстранены от должностей или уволены из-за «широко распространенной практики» сексуальных посягательств, насилия и убийств на базе Форт-Худ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика