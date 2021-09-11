Мнение: 20 лет

Сегодня в определенном смысле юбилей — двадцать лет события, названного терактом 911. То, что это теракт, сомнений не вызывает, вопрос лишь в том, кто его организовал. Официальная версия предлагает поверить в то, что столь сложную операцию смогла провести малоизвестная маргинальная группировка, имеющая до этого весьма жиденькое портфолио из двух крайне примитивных терактов уровня «подогнали грузовик — взорвали». И тут вдруг с места в карьер — угон сразу четырех тяжелых авиалайнеров, два из которых с ювелирной точностью с первого захода вписываются в микроскопические для них Башни, третий попадает в Пентагон, четвертый… его предпочитают не вспоминать, как и упавшее третье здание, в которое никто не попадал. В общем, история увлекательная, но какая-то не слишком убедительная. Законы физики и логики идут лесом в «Форсаже» – это способствует зрелищности франшизы. Но в реальной жизни их отменить всё-таки никому не под силу.

Как бы там ни было, есть официальная точка зрения, сколь абсурдной она ни была, а потому все остальные маргинальны. Как маргинальны точки зрения на заговор с целью убийства Кеннеди, маргинальным является сомнение в истории про взрывы домов в России в 99 году или серию убийств оппозиционных журналистов и политиков в России же. Вопрос в другом — зачем?

Теракт 911 позволил США выйти на принципиально новый уровень своей агрессивной политики. Если ранее врагом Америки называлось конкретное национальное государство или их блок, то есть, обладающие территориальной привязкой, то введение в оборот термина «международный терроризм» позволило отвязать указание противника от конкретного места на карте. Полем войны с международным терроризмом стала вся планета. Америка получила право ведения войны с ним на любой территории. Международный терроризм был объявлен ключевым злом планеты, а потому любые возражения по поводу борьбы с ним немедленно встречали встречный вопрос — вы что, сочувствуете террористам?

Кстати, ровно та же логика сегодня и в борьбе с пандемией. Любое сомнение в целесообразности проводимых мероприятий по борьбе с коронавирусом встречается с вопросом: вы что, хотите, чтобы человечество погибло? Демагогия, возведенная в ранг глобальной политики — это первое и очень серьезное следствие теракта 911. До этого демагогические приемы были локализованы конкретными обстоятельствами, сегодня ложь, демагогия и манипуляции сознанием достигли планетарного уровня.

Думаю, что теперь глобальная демагогия с нами навсегда. Если только не будут созданы инструменты противодействия ей. Такими, понятно, могут стать средства массовой информации, но именно их сегодня забивают под плинтус, и опять-таки, в глобальном масштабе. Пресловутая западная свободная пресса сегодня мало чем отличается от геббельсовского Дойче Вохеншау, так как проводит одну линию, беспощадно пресекая любые сомнения вплоть до полного отключения из информационного пространства любой альтернативной точки зрения. Если уж президента США (еще действующего) можно заблокировать в соцсети, то что говорить о любом другом пользователе.

911 показал главное — мир стал действительно глобальным. Проекты, которые работают в глобальном мире, тоже носят глобальный контекст. Локальные проекты уровня «а давайте отгородимся стеной» теперь обречены.

В 20 веке еще можно было создать устойчивую двухкомпонентную систему противостоящих друг другу блоков. В 21 веке глобальный мир требует создания разности потенциалов внутри одного глобального проекта, что делает его сложнее всех предыдущих на порядки. Потянет ли управляющий контур управление столь сложными системами — очень большой вопрос. Не зря «новая нормальность» – это проект резкого упрощения мир-системы, сваливание ее в неофеодализм. Правящие мировые элиты отдают себе отчет в собственной неспособности к управлению сложным миром и делают всё возможное, чтобы упростить его до состояния управляемости. Отсюда возникает любопытный вывод — если будет предъявлен глобальный проект, направленный на развитие, а не деградацию, и если появятся те, кто сумеет с ним совладать — то человечество сумеет проскочить нынешний весьма опасный период. Не будет такого проекта — упрощение неизбежно, как неизбежно и погружение в новые Темные века, которые как и предыдущие, завершатся новым Возрождением. Но это будет уже без нас.

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