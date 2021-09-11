 

Оккупанты обстреляли украинских военных на Донбассе, трое ранены – группировка “Восток”

11.09.2021, 14:22, Новости дня
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“В результате обстрела трое военнослужащих получили ранения средней тяжести. Воинов срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил”, – сообщила группировка. 

https://www.facebook.com/otueast/posts/559357228823355

В утренней сводке штаба операции Объединенных сил сообщалось об обстрелах позиций ВСУ в районе Новогнатовки и населенного пункта Золотое-4. В результате один украинский военный погиб, еще трое получили осколочные ранения.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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