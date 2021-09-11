Принца Гарри и Меган Маркл освистали на церемонии награждения телевизионной премии

После того как журналист и ведущий Тревор Макдональд представил номинантов из самых знаковых телевизионных моментов года, на экране показали фрагменты из интервью герцогов Сассескских Опре Уинфри.

И хотя в официальной трансляции этого не было слышно, но в зале публика громко возмущалась и освистывала герцога и герцогиню Сассекских. Об этом журналистам рассказали присутствующие на мероприятии гости.

По словам источников, когда появились фрагменты из интервью, по всей арене раздался свист, “как будто они были злодеями”. Другой источник отметил, то “публика разразилась криками, некоторые кричали и смеялись”.

Контекст:

7 марта 2021 года в эфире канала CBS транслировалось интервью журналистки Опры Уинфри с герцогом и герцогиней Сассекскими. Пара рассказала, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Первое интервью пары после переезда в США вызвало резонанс в СМИ. Спустя два месяца после этого, 13 мая, принц Гарри решил откровенно поговорить о своей жизни в королевской семье с ведущим подкаста Armchair Expert, посвященного вопросам психического здоровья. В частности, он сравнил свою жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке, а также заявил, что в детстве “испытал боль и страдание из-за боли и страданий, которые, возможно, перенес отец”. Принц Гарри также отметил, что именно это стало одной из причин, которые сподвигли его отказаться от королевских полномочий и переехать в США.

В королевском дворце, писал таблоид Daily Mail, считают, что, давая такого рода интервью, принц Гарри “делает карьеру”, а королевский эксперт Камилла Томини заявила, что американские СМИ используют принца Гарри ради рейтингов.

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