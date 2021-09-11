 

В Ливане сформировали новое правительство. Его возглавил самый богатый человек в стране

11.09.2021, 14:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Микати пообещал вовремя провести парламентские и муниципальные выборы. По его словам, после выхода в отставку предыдущего правительства прошло 13 месяцев.

https://www.facebook.com/LBpresidency/posts/1265723613896479

Телеканал Al Arabiya сообщил, что отсутствие правительства из-за разногласий между политическими фракциями по поводу распределения месту усугубила экономический кризис в Ливане.

Микати стал уже третьим премьером, который пытается сформировать кабинет министров.

Младший научный сотрудник Института государственной политики Иссама Фареса Американского университета Бейрута Егиа Ташджян сказал Al Jazeera, что формирование правительства “сыграет роль пластыря, чтобы временно предотвратить финансовое кровотечение Ливана”. 

Менее чем за два года ливанский фунт потерял 90% стоимости, условия жизни в стране серьезно ухудшились. В Ливане практически отсутствует электричество, наблюдается также нехватка топлива и медикаментов в больницах. По оценкам Организации Объединенных Наций, около трех четвертей населения живет в бедности, сообщил телеканал.

Контекст:

Микати – бизнесмен в сфере телекоммуникаций и самый богатый человек в Ливане, сообщила “Русская служба BBC”. Он уже дважды занимал пост премьер-министра.

В списке Forbes Микати занимает 1249 строчку. Он инвестировал в южноафриканскую телекоммуникационную компанию MTN, сеть магазинов одежды Pepe Jeans, а также в недвижимость в Нью-Йорке, Лондоне и Монако.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.09 / Эксперты пояснили, почему не стоит покупать дешевые умные часы

02.03 / США сегодня могут ввести санкции против России из-за отравления и ареста Навального – Reuters

25.05 / «Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж до ноября

10.01 / Экономика: Транспортный мегапроект даст путь к богатству внутренних регионов России

04.07 / Иран угрожает ответить ударом на кибератаку

13.04 / Skoda показала обновленный кроссовер Kodiaq накануне дебюта в 2021 году

05.07 / В РФ оценили экономический ущерб от коронавируса в 2020 году

09.06 / Власти Украины разработали стратегию с планом противодействия России

18.07 / В Волынской области на озере Свитязь спасли 19 человек, которые не могли добраться до берега – ГСЧС

21.06 / Пьяный россиянин забыл, что оставил машину в пункте пропуска “Новые Яриловичи”, и подал заявление о ее угоне – Госпогранслужба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика