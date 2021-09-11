 

Президент Эстонии заявила, что Украину от вступления в ЕС отделяют “световые годы”

11.09.2021, 14:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Украине для выполнения Копенгагенских критериев еще [нужны] целые световые годы. […] За пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев”, – подчеркнула она. 

По словам Кальюлайд, ее прогнозы основаны на опыте – президент Эстонии рассказала, что недавно узнала о компании, “которая приближалась к очень серьезной сделки в Украине, но к ним пришел адвокат, и заявил, что для ускорения сделки им надо поделиться частью своих акций”.

Она отметила, что не впервые принимает участие в конференциях YES и уже говорила украинским бизнесменам, что стоимость их активов будет расти из-за сближения страны с ЕС.  

“Я к сожалению, не смогла достичь прогресса. Меня это огорчает, потому что я очень хочу, чтобы Украина в один день стала частью ЕС, я действительно надеюсь, что когда окно возможностей откроется в будущем (а мы все знаем, что это окно остается открытым в течение двух часов), Украина будет готова пройти через это окно. Но условием являются Копенгагенские критерии. Если окно откроется в 9 утра, оно закроется в 10.15. Это то, чему научила нас наша история. Если нас история чему-то учит, Украина будет иметь европейскую перспективу, европейское будущее”, 

Не только Украина, но и Молдова и Грузия. Но с опыта могу делать вывод, что мы должны говорить открыто и честно. […] Я думаю, что такие дискуссии будут продолжаться, пока Украина не выполнит Копенгагенские критерии. Даже такие люди как я и мой преемник – следующий президент Эстонии – может спросить в Брюсселе, почему Украину не пускают. И чтобы ответ не был: “Ну это же всем очевидно”, – сказала она. 

Контекст:

Кальюлайд, находясь в Украине с визитом для участия в саммите Крымской платформы в августе, сказала в интервью, что Украине для соответствия критериям членства в Евросоюзе может понадобиться до 20 лет работы. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина разочарована ее словами и считает это заявление неуместным. 

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / Посольство заявило о преследовании российского дипломата норвежскими журналистами

27.06 / В Северной Корее признали, что Ким Чен Ын похудел. Гостелевидение КНДР сняло сюжет о “людях, убитых горем”

03.06 / ЕС заявил о нарушениях безопасности при эксплуатации БелАЭС

03.09 / Компания JBL выпускает обновленную колонку Flip

06.03 / Из-за прорыва нефтепровода в ХМАО на реке Обь произошел пожар

10.03 / В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

10.11 / “Где там вы, а где дочь?”, “Две сестрички”. В Instagram обсуждают фото 54-летней Сумской с 30-летней дочерью

16.04 / Повышение учетной ставки НБУ стимулирует инфляцию – экс-министр финансов Уманский

21.10 / Кабмин Украины выделил 540 млн грн на средства для дезинфекции в школах

17.07 / Материалы о публикующих деструктивные данные СМИ Прибалтики направлены в МИД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика