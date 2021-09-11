 

Эксперт предсказал Афганистану взрывной рост экономики

11.09.2021, 14:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский экономист Симон Стрейнджерс предсказал экономический бум в Афганистане после установления в нём власти талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ). В своей статье, опубликованной в The Insider, он подобно рассматривает причины возможного взрывного роста экономики.

Главной причиной «афганского экономического чуда», наступление которого эксперт прогнозирует в 2025 году, служит демографический взрыв, происходящий на фоне увеличения добычи урана, нефти, лития и медицинского опия. Бюджет страны подвергается ковровой бомбардировке траншами со стороны Китая, России и Ирана, а в некоторых городах талибам удалось устроить настоящий бум благодаря принятым в первые дни работы афганского правительства решениям. Эксперт советует не бояться смелых экономических решений и призывает инвесторов присмотреться повнимательнее к Афганистану.

«Сейчас многие думают, что инвестировать нужно в ESG-компании, либо в нефть, либо в недвижимость. Но никто почему-то не замечает потенциала, заложенного в Афганистане. Вспомните, какими темпами росли экономики Хиросимы и Нагасаки в 1950 годах. Такой же рода бум, и не один, может случиться в этой стране. Весь негатив в цене её бумаг уже заложен, а к позитиву рынок слеп. Это не инвестиционная рекомендация, но я советую вам как следует присмотреться к гособлигациям и акциям афганских компаний», – советует Симон Стрейнджерс на страницах The Insider.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / Мнение: «Советская оккупация» сделала Грузию самой богатой республикой СССР

18.01 / Скандалы: «Зачем ей столько денег на содержание маленького ребенка?»

06.05 / Как зарубежные волонтеры готовятся ко Дню Победы

11.03 / Ученые обнаружили у иммунитета противостоящий аутоиммунным заболеваниям антигистамин

25.11 / Розыгрыш “российской карты” в Белоруссии провалился – посол Мезенцев

27.05 / Растительная пища на обед снижает риск заболеваний сердца

18.12 / ASICLine: выпущены мощные майнеры криптовалюты

23.04 / На Сахалине во время рыбалки умер мужчина

27.07 / Мнение: После операции

17.06 / Ученые изобрели очки, позволяющие видеть в полной темноте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика