Эксперт предсказал Афганистану взрывной рост экономики

Американский экономист Симон Стрейнджерс предсказал экономический бум в Афганистане после установления в нём власти талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ). В своей статье, опубликованной в The Insider, он подобно рассматривает причины возможного взрывного роста экономики.

Главной причиной «афганского экономического чуда», наступление которого эксперт прогнозирует в 2025 году, служит демографический взрыв, происходящий на фоне увеличения добычи урана, нефти, лития и медицинского опия. Бюджет страны подвергается ковровой бомбардировке траншами со стороны Китая, России и Ирана, а в некоторых городах талибам удалось устроить настоящий бум благодаря принятым в первые дни работы афганского правительства решениям. Эксперт советует не бояться смелых экономических решений и призывает инвесторов присмотреться повнимательнее к Афганистану.

«Сейчас многие думают, что инвестировать нужно в ESG-компании, либо в нефть, либо в недвижимость. Но никто почему-то не замечает потенциала, заложенного в Афганистане. Вспомните, какими темпами росли экономики Хиросимы и Нагасаки в 1950 годах. Такой же рода бум, и не один, может случиться в этой стране. Весь негатив в цене её бумаг уже заложен, а к позитиву рынок слеп. Это не инвестиционная рекомендация, но я советую вам как следует присмотреться к гособлигациям и акциям афганских компаний», – советует Симон Стрейнджерс на страницах The Insider.

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