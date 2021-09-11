 

Российские ученые разработали более эффективную модель полива полей

11.09.2021, 14:06, Новости дня
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По словам представителей Сколтеха и МГУ, разработанная в РФ новая модель полива сельскохозяйственных растений позволит одновременно снизить расход воды и повысить урожайность на полях.

Ученые представили новую модель полива, предназначенную, в первую очередь, для выращивания свеклы и картофеля.

Как поясняют эксперты, выгода от применения новой технологии будет проявляться сразу в трех плоскостях. Сокращение расхода воды для полива позволит автоматически снизить расходы на ее доставку и распыление. Также, чем меньше на поверхность почвы попадает воды, чем меньше с полей будет вымываться минеральных удобрений. Наконец, высокий урожай даст возможность фермерам получать больше доходов.



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