Российские ученые разработали более эффективную модель полива полей

По словам представителей Сколтеха и МГУ, разработанная в РФ новая модель полива сельскохозяйственных растений позволит одновременно снизить расход воды и повысить урожайность на полях.

Ученые представили новую модель полива, предназначенную, в первую очередь, для выращивания свеклы и картофеля.

Как поясняют эксперты, выгода от применения новой технологии будет проявляться сразу в трех плоскостях. Сокращение расхода воды для полива позволит автоматически снизить расходы на ее доставку и распыление. Также, чем меньше на поверхность почвы попадает воды, чем меньше с полей будет вымываться минеральных удобрений. Наконец, высокий урожай даст возможность фермерам получать больше доходов.