В Техасе научились добывать литий из воды
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В университете штата Техас (США) представили уникальную методику добычи лития из воды. Этот металл очень ценный для современной промышленности, отмечают специалисты. Без него невозможно выпускать эффективные аккумуляторы как для смартфонов, так и для электромобилей.
В качестве сырья используется загрязненная вода. При этом также производится очистка, так что на выходе сразу два продукта: питьевая вода и литий.
Традиционная технология получения лития из соляных растворов менее эффективна, утверждают ученые. В тестовом режиме они запустили всего одну установку, которые за неделю добыла столько лития, сколько необходимо для производства 1,7 млн батарей для смартфонов или же 300 мощных аккумуляторов для электромобилей.
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