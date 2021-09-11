 

Исторические боевые знамена времен войны вернули регионам

11.09.2021, 14:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРегионы Восточного военного округа и Северного флота получили боевые знамена соединений и воинских частей, сформированных на Дальнем Востоке и Крайнем Севере и участвовавших в разгроме немцев и японцев во время Второй мировой, сообщило Минобороны.

Церемония передачи прошла на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил.

«Эти знамена поднимали в атаку тысячи солдат, матросов и офицеров Красной Армии и флота. Их подвиги останутся примером беззаветного мужества, преданности Отчизне, взаимовыручки и братской дружбы, послужат нравственным ориентиром для молодежи, воспитанию на высоких идеалах патриотизма, глубокого уважения к героическому прошлому нашей страны», – цитирует статс-секретаря – заместителя главы Минобороны Николая Панкова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в ходе Великой Отечественной 17 соединений и воинских частей, боевые знамена которых передаются сегодня, были награждены госнаградами, многие из них получили почетные наименования.

«Наш священный долг – бережно хранить и приумножать память о тех, кто принес Победу над фашизмом… Уверен, что боевые реликвии займут достойное место в музеях, как официальные символы, олицетворяющие честь, доблесть и славу нашей Родины и ее Вооруженных сил», – сказал Панков.

Он пояснил, что решение главы ведомства Сергея Шойгу вернуть боевые исторические знамена из хранилищ Центрального музея ВС РФ в музеи боевой славы городов, «позволит людям увидеть овеянные славой реликвии вживую».



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