 

Задержаны поджегшие автомобиль с ребенком в Иркутске брат с сестрой

11.09.2021, 14:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Иркутской области задержали подозреваемых в поджоге автомобиля, в котором сидела шестилетняя девочка, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Подозреваемые в поджоге машины, в которой сидела шестилетняя девочка, задержаны в Иркутской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Иркутской области во взаимодействии со следователями территориального СУ СК при содействии СОБР управления Росгвардии региона задержали двух жителей Иркутска, объявленных в федеральный розыск по подозрению в совершении особо тяжкого преступления», – цитирует Волк РИА «Новости».

Сейчас выясняются мотивы подозреваемых, их задержали в порядке статьи 91 УК России, добавила она.

Ранее в региональном следственном управлении СК сообщали, что брат с сестрой в Иркутске подожгли автомобиль с шестилетней девочкой, подозреваемых Дмитрия и Ирину Маценко объявили в розыск.

 

Девочка после поджога автомобиля успела выйти из него и спаслась.



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