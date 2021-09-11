Путин назвал олимпийскую сборную гордостью России

Президент Владимир Путин назвал олимпийскую сборную гордостью страны, а золотой призер Игр Альберт Батыргазиев пригласил главу государства на совместную тренировку.

«Дорогие друзья, смотрю в зал – вы все такие мощные, красивые, изящные, молодые, успешные и вроде бы было бы этого достаточно, но вы еще и умные, продвинутые во всех отношениях. Мне было очень приятно слышать, когда вы говорили о стране, о Родине. Связали даже сегодняшний день и награды с выдающимся деятелем нашей страны – Александром Невским», – сказал Путин после вручения госнаград российским олимпийцам, передает РИА «Новости».

«Я, когда выступал в начале, сказал серьезные слова: вы гордость России. Хочу подтвердить это еще раз. Так и есть», – сообщил президент. «Впереди и на лихом коне тот, кто добивается успеха. Это вы», – добавил Путин.

В свою очередь, олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев пригласил Путина на совместную тренировку на одну из олимпийских баз.

«Для нас это будет огромным стимулом для будущих побед», – сообщил чемпион, передает ТАСС.

Батыргазиеву 23 года, он является четырехкратным чемпионом России. В профессиональном боксе он одержал три победы в трех поединках.

Ранее Путин вручил награды золотым призерам Олимпийских игр в Токио.

Россияне на завершившихся Олимпийских играх в Токио заняли пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. По общему количеству наград (71) они стали третьими, уступив лишь командам США (113) и Китая (88).