Назван смартфон с лучшим в мире аккумулятором

Эксперты лаборатории DxOMark определили модель смартфона, обладающую лучшим в мире аккумулятором. Несмотря на не самую ёмкую батарею, она максимально экономно расходует энергию, позволяя работать до 3,5 суток.

Современные смартфоны получают от производителей все более качественные технологии. Вместе с улучшениями продуктивности процессоров, возможностей объективов, увеличиваются объемы и надёжность батарей для долгой автономности устройства. Независимая лаборатория DxOMark проверила работу аккумуляторов ряда смартфонов, в параметрах которых значились наиболее вместительные и оптимизированные для долгой работы накопители энергии. Новый бенчмарк для оценивания батарей смартфонов специалисты DxOMark разработали недавно. В тест вошли одновременно несколько параметров, как автономность и скорость зарядки, так и эффективность использования заряда аккумулятора при различных сценариях эксплуатации. Проверку прошли ещё далеко не все самые популярные бренды, но среди протестированных смартфонов есть такие хиты продаж, как OPPO Find X3 и Galaxy M51 от Samsung.

Однако последний, несмотря на множество положительных отзывов и активную рекламу, не смог занять первое место в престижном рейтинге. Аппарату от южнокорейской корпорации досталось только серебро в ТОПе DxOMark. Лидером же стало китайское устройство Vivo Y72 5G из категории недорогих девайсов. При этом он набрал только на один балл больше, чем «гелэкси», всего 89.

В Vivo Y72 5G установлена батарея ёмкостью в 5 тысяч миллиампер-часов. Не взирая на то, что это сейчас далеко не рекордный показатель, важнейшиую роль для оценки сыграло аппаратное обеспечение батареи, позволяющее расходовать заряд экономно при разных сценариях. Благодаря «начинке», гаджет работает более трёх с половиной суток. Быстрая зарядка дает возможность пополнить запасы аккумулятора за 1,18 часа с нуля до 80%.

Источник: glavcom.ua