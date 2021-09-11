 

Максим Галкин обругал Анастасию Волочкову из-за Аллы Пугачевой

11.09.2021, 13:54, Разное
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Анастасия Волочкова вспомнила неудобный инцидент с Аллой Пугачевой, который произошел в прошлом. Из-за того, что в телефоне балерины пропали все контакты, она не брала трубку, когда ей звонили неизвестные номера, в числе которых была и Примадонна, поэтому Максим Галкин обругал танцовщицу, заступившись за жену.
Как пояснила Волочкова во время проекта «ДаДа — НетНет», никакого злого умысла не было, все произошло не по ее воле. В день, когда Алла Пугачева должна была представить спектакль «P.S», на телефон балерины поступило несколько звонков от неизвестного контакта, но она не брала трубку. После этого ей позвонил Максим Галкин, спрашивая у Волочковой, не «зазвездилась ли она». Оказалось, что звонившей была Примадонна, но балерина, разговаривая с ее супругом, пояснила ситуацию с телефонными номерами.

Данный инцидент не обернулся конфликтом, поэтому до сих пор Алла Пугачева и Анастасия Волочкова хорошо общаются. При этом, по словам балерины, они в последнее время достаточно редко видятся.

Источник: www.popcornnews.ru



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