Мнение: Письмо: “Молодая, зеленая”

Я начала писать про поле на днях, чтобы рассказать, как выглядит в поле рыбалка.

Все-таки в конце сентября начнется курс по практическому обучению рыбалки, помните?

Я готовлю его так долго, потому что хочу сделать его премиальным.

Но как обычно в письмах в рубрику все так далеко от премиального и от рыбалки, что мы застряли на теме грязного поля и поля-помойки.

Вчера я поняла, что многие думают, будто иллюзии отражаются в поле так, как они присутствуют в голове.

Но все наоборот.

Если в голове у вас ваша фигура огромная, грандиозная, превосходящая всех, в поле ваша фигура все время уменьшается, а растет только корона, которая не добавляет вашей фигуре роста, а добавляет только мусора и грязи в поле, поскольку все искажает.

Поле – объективно. Невозможно ничего положительного внести в поле с помощью иллюзий, только мусор.

Когда чья-то фигура становится огромной в вашем поле, это совсем не иллюзия, это реальность, у вас на эту фигуру идет много энергии, много эмоций, много внимания и даже много денег. Эта фигура растет не от мыслей, а от потока энергии, эмоций, внимания и денег.

Чтобы вырастить свою фигуру большой, вы должны сделать эту фигуру центральной, заниматься своими ресурсами, вкладывать в ресурсы много энергии, эмоций, внимания и денег. Но если вы представляете какой-то оторванный от реальности образ и собираете вокруг доказательства, что вы прекрасны, расти будет только ваша корона, она будет главной и приоритетной в поле.

Особенно все запутались на теме зеленого винограда.

ЗВ – это способ подавление рефлексии ради кормления короны. Это такое “я мог бы, но не хочу”, “я сам отказался”, “мне это не нужно” – про нечто очень желанное, но недоступное. ЗВ не уменьшает фигуру и вещь в поле, часто даже растит, поскольку не дает отрефлексировать рост и рост происходит незаметно. Поэтому человек с ЗВ приклеивается к тому, что он обернул ЗВ. Он добивается этого или чего-то подобного, если это совсем недоступно. Это растит корону Победителя, он не может заниматься ничем другим, он ходит кругами вокруг недоступного, которое считает доступным, но не нужным. Его все время тянет к этому или к чему-то такому же.

ЗВ в этом случае – в поле. А в голове установка на подавление рефлексии, это выглядит как стремление “владеть собой”, приказывать себе, что чувствовать. То есть в голове этакая “волевая” установка, а в поле – отравляющий разум зеленый виноград, который закрывает свет для нормальных фигур и позволяет сорнякам расти, незамеченными для сознания, а еще путает и искажает все поведение, поскольку без честной рефлексии человек вообще не понимает, чего ему надо и как ему себя вести.

Давайте посмотрим в этом письме, как растет в поле ЗВ.

zeronavtika

“Как выйти из положения любовницы?”

Здравствуйте Эволюция!

Пишу в надежде попасть к вам на разбор, очень надеюсь, что мое письмо окажется достойным этого.

Речь о любовной истории, которая совсем коротка и для меня вообще достаточно странная.

Есть я, 32 года, и есть И., 53 года. Я – свободна, И. – женат.

(Вот ее установка на высокую самооценку, невзирая на реальность. Это корона. Она пишет “свободна”, хорошее слово про себе, хотя она одинокая женщина с тикающими часиками. Это позволяет ей изначально чувствовать себя призом и не видеть неравные условия)

Познакомились мы еще в 2017 году, на работе. Я, молодая, зеленая, только после института, робкая, перепуганная, с огромным вопросом “а как работать?”. И И., взрослый мужчина, занимающий начальственную должность, сложившийся и авторитетный специалист. И. как-то сразу начал мне покровительствовать, что я расценила совершенно без задних мыслей, и восприняла его покровительственное отношение как что-то среднее между отцовским покровительством и покровительством молодому перспективному специалисту.

(Четыре года назад ей было 28, она была уже совсем не юной, но описывает себя как девочку 18 лет. Для чего?)

По мимо этого, как-то легко пошло с ним общение, не только на рабочие темы, но и о жизни, просто поболтать и пошутить. Бывало такое, что зайду к нему в кабинет подписать какую-то бумагу, а уйду минут через сорок, потому что мы заговорились.

(Заходит к нему она, но заговорились “мы”. Почему?)

В начале 2020 года И. уволился, и наше общение прекратилось. На протяжении всего этого времени он систематически слал мне поздравления со всеми праздниками, я благодарила и поздравляла в ответ, дальше этого общение не заходило.

(Он общался с ней формально, но она считает, что это из-за нее общение не заходило дальше. Вот здесь уже ЗВ пышно вьется, опишите его. И как под ЗВ растет его фигура)

Стоит отметить, так, между прочим, что с осени 2020 года я лечусь у психиатра по поводу депрессии, сейчас принимаю дулоксетин 90 мг/д.

(Нельзя вылечить депрессию, если сидеть в таком густом ЗВ как автор. Надо отрефлексировать честно все свои желания, все свои страхи, все свои сомнения. Надо познакомиться с собой, потому что то, что я вижу у автора – это полный разрыв между чувствами и их восприятием. Препараты гасят симптомы и тем самым облегчают самочувствие, но не решают проблему)

В начале лета, обратилась к И. с просьбой о помощи по рабочим вопросам, согласился помочь, пригласил к себе в офис на консультацию. Проконсультировал, в конце консультации произошел такой диалог:

Я: Спасибо за помощь, сколько я вам должна за консультацию?

И: Ни сколько.

Я: Вы уверены?

И: Да.

Я: Точно?

И: Да.

Я: Спасибо.

Уже когда я уходила, сказал что был очень рад меня видеть. Ответила, что взаимно.

Потом продолжили общение, больше по рабочим вопросам. Преимущественно, для решения рабочих вопросов я приезжала к нему в офис, и там мы с этим разбирались.

(Она одинока и все это время ждала чего-нибудь со стороны мужчин, в том числе и от него, хотя смотрела на него сверху. Теперь она стала ездить к нему с рабочими вопросами, а он не отказывал ей. Но у нее тут опять величественное “мы разбирались”, хотя она просто приставала к нему со своими проблемами, а он был любезен)

Постепенно общение начало переходить в более приятельски-дружеский формат, с разговорами о жизни, сплетнями об общих знакомых и других разговорах о том и сем. Я ему рассказала про свое психическое состояние, пожаловалась, что мне итак плохо, а еще и добавляется чувство стыда, что я лечусь у психиатра, типа совсем с катушек съехала, больная на голову и т.д. К чему И. отнесся с пониманием, сказал, что у него самого бывали депрессии, что он понимает каково мне. После этого начал очень внимательно относиться ко мне, к моему внутреннему состоянию. Интересовался, как я себя чувствую, сам заводил разговоры о моем психическом самочувствии, поддерживал, давал советы, говорил что-то вроде “если тебе нужно выговориться – звони мне”.

(Их общение оставалось бы на уровне ее проблем и его помощи, но она стала щипцевать его жалобами на жизнь и психологическое состояние. Ему пришлось включиться и в это, начать сочувствовать и поддерживать ее. Вот это типичные щипцы под ЗВ. Она нисколько не осознает свой запрос, ей кажется, что он искал повода с ней сблизиться и обрадовался такой лазейке. Именно так выглядит поведение под ЗВ. ЗВ в поле делает вас навязчивыми, потому что вы не видите свой запрос, вы отключили восприятие этого)

В какой-то момент, во время обсуждений наболевшего, я разнылась, что я уродина и никому не нравлюсь. На что И. сказал, что у меня действительно проблемы с психикой, потому что я красотка и я ему нравлюсь. Потом, он обнял меня на прощание и поцеловал в губы.

(Здесь она достала новые щипцы, потому что сам он шагов к близости не делал. Она стала жаловаться на уродливость и ему пришлось доказывать ей, что она ничего)

После этого, обнимашки и поцелуи на прощание стали какой-то традицией. Постепенно прощальные поцелуи начали становится все более глубокими и страстными. И. начал предлагать закрыть дверь на ключ и продолжить у него в офисе, после чего я быстро сбегала ссылаясь на занятость и дела. Как-то противно и унизительно было для меня такое предложение. Но и желание близости с ним наростало.

(Ей было противно и унизительно, будто это он домогается ее, а не она его. Она совсем не осознает, что бегает за женатым мужчиной. Автор, вам нужно срочным образом осознать свое одиночество, свои тикающие часики, свое желание найти мужа. Вам нужно отправляться на сайты знакомств и начинать искать себе мужчину, лучше немного меньше по ОЗ, полностью осознавая свой запрос и свое желание найти пару. Это снизит вашу депрессию)

В какой-то момент я пришла к пониманию, что все, я больше не могу себя сдерживать. Написала И., позвала к себе в гости. Договорились встретиться на следующий день. У меня возникли некоторые задержки по работе, о чем я ему сообщила, а И. так торопился, что приехал раньше. В итоге – И. больше часа сидел у меня под подъездом и ждал пока я приеду.

(Он женат и не может приезжать в гости поздно. Только с этим была связана его торопливость)

Дождался. Пошли ко мне. Переспали. После секса И. широко улыбаясь и ошарашенно говорит мне:

-Девушка, ты себя не до оцениваешь.

И продолжил рассыпаться в комплиментах, какая я классная, и какой обалденный был секс.

(“Ошарашенно говорит”, “обалденный секс”. Понятно для чего ей ЗВ? Чтобы создавать видимость, что ей так, все равно, а уж он-то заинтересован изо всех сил. Хотя все наоборот. ЗВ нужно для кормления короны мусором и для сокрытия своих щипцов)

В таком формате мы общались чуть больше месяца – деловые встречи у него на работе, интимные встречи у меня дома. Причем, у меня он дольше, чем часа на три не остается, потом все-время какие-то дела у него находятся. Понимаю, что все эти дела, скорее всего что-то вроде алиби для жены, где он был, и почему пришел с работы позже, чем ожидалось.

Не так давно, меня начало несколько напрягать, что мы видимся либо у него на работе, либо у меня дома. Захотелось какого-то разнообразия что ли. Предложила ему сходить хотя бы в паб на пиво. В ответ на что И. начал обмазываться отмазками, какой он занятой человек и т.д. и т.п.

После этого я начала на нем срываться. Около недели назад мой психиатр решил уменьшить мне дозировку антидепрессанта. В первый день, когда я приняла уменьшенную дозировку, вечером меня накрыла истерика. Я ехала домой в метро, и прям в метро начала реветь, и никак не могла успокоиться. В итоге, всю дорогу домой я ревела, приехала домой и продолжила. Написала в вайбере И:

-Ты сейчас не занят? Тебя можно набрать?

Отвечает:

-Занят.

Через какое-то время пишу ему:

-Просто хотела поговорить, мне сейчас как-то не по себе.

*как-то не по себе – пиздец, как хуево.

Понимаю, что тебе насрать, извини, что побеспокоила.

Через пару часов отписался, написал что-то утешительное, и что завтра позвонит.

На следующий день звонит часов в восемь утра. Поговорили, обьяснила ситуацию. На протяжении всего дня периодически мне звонил, поговорить и узнать как я.

(Он давно уже понял, что влип, но теперь стал жалеть по-настоящему)

В последний раз, когда виделись, приехал ко мне, попили чаю, переспали. Потом, как обычно, лежали в кровати в обнимку и болтали. Он все время нежно гладил мои руки, и мне захотелось повторить. Начала к нему приставать, в ответ на что услышала, что у него вообще-то еще дела, и ему пора ехать, и что он уже не в том возрасте, чтоб получилось второй раз.

Меня вообще это дико разозлило. Легла, отвернулась. Он такой:

– Ты обиделась?

Молчу.

И.: Обиделась.

Я: Ты вроде бы торопился, ты что, забыл?

Начали собираться. Вышли на улицу. У меня настроение ниже плинтуса опустилось. Смотрю на И., он тоже как в воду опущенный. Предложил подвезти до магазина, если мне нужно. Я ему говорю, что не нужно, вчера все купила, и на улицу вышла чисто покурить. Поцеловал на прощание, сказал, что позвонит.

На следующий день позвонил, побеседовали вполне мило.

Но, что-то во мне изменилось. Возможно, любовные шоры упали, и начала смотреть на ситуацию более объективно. Что И., не разведется, не пойдет на конфликт с женой, семьей, не захочет делить совместно нажитое имущество, портить себе репутацию и т.д. И что И. действительно стареет. И что если сейчас он еще ничего, то лет через пять он возможно уже и не сможет в сексе. И что я так и останусь в положении любовницы, связь с которой нужно скрывать.

(Она в очень плохом положении и в очень плохом состоянии, но держится за свой ЗВ. Она думает, что он ей не нужен, потому что скоро не сможет ее удовлетворить. А еще несмотря на страсть к ней, он побоится развода с женой. Понимаете, чем чреваты такие ее установки? На нем колпачки и вскоре она подумает и решит, что надо все-таки дать ему шанс. Она упустит время и не найдет себе нормального мужчину и ее депрессия станет еще больше. Понятно, как ЗВ помогает надевать колпачки?)

Особо отмечу, что я очень ценю и уважаю И. как специалиста и человека, и мне не хотелось бы с ним портить отношения. Даже в случае прекращения любовной связи мне бы хотелось иметь возможность поддерживать чисто коллегиальные отношения, и разойтись без обоюдной ненависти.

Хуже всего в этой ситуации то, что я его люблю. И совершенно не представляю, что мне делать. Думала самостоятельно оборвать эту связь, сказать, что между нами все кончено, но почему-то уверена, что силы воли не хватит. Был вариант, спровоцировать его на конфликт, чтоб он повел себя как-то грубо или не достойно, а я такая типа обиделась, разочаровалась, мол “вот ты какой, видеть тебя больше не хочу”, но тоже как-то стремно, что потом, через пару недель приползу обратно.

Дорогая Эволюция, что делать?

(В конце у нее неожиданно вдруг осознание, что она его любит. И кажется, что тут нет ЗВ. Но увы, это корона Спасательницы после надетых на него колпачков. Ей стало жаль его, такого неказистого, поэтому она пишет, что вообще-то любит. Если бы она осознала, что все это время, с самого начала, только бегала за ним и тянула из него сближение, ей было бы легко с ним порвать. Но она не захочет осознать, что не нужна ему, ведь это так уронит ее “самооценку”, она лучше будет вспоминать, как он ее вежливо нахваливал, будет растить свою корону и еще несколько лет будет липнуть к нему. Хотя он уже сейчас думает, как бы ей сказать вежливо, но твердо, что встреч больше не будет. К сожалению, он споет ей арию, как она молода и прекрасна, а он стар и плох, и она будет бегать за ним с удвоенной силой)