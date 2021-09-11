Афрокудри – хит осени 2021: способы, которые помогут повторить горячий тренд сезона

Одной из самых привлекательных и популярных причесок этой осени являются афрокудри, хотя это и не самый новый тренд. Мелкие и тугие завитки — это прическа, которая в моду вошла еще в 70-х годах. Бунтарский и женственный образ создают эти мелкие кудри-пружинки. Такая прическа подходит практически всем молодым женщинам.

Особенности афрокудрей

Многие знаменитости, такие как Бейонсе, Рианна, Соландж и Зендая, уже использовали этот образ. Их эксперимент оказался удачным. Поклонники нашли эту прическу просто восхитительной. Одним из ее достоинств является возможность делать ее на любую длину и текстуру волос. Она чудесно смотрится на волосах любого оттенка.

Благодаря афрокудрям даже обладательницы слабых и редких прядей получат желанный объем. До нескольких дней могут держаться такие мелкие завитки, если кожа головы не слишком жирная. Чтобы эффект был более продолжительным, используйте текстурирующий спрей.

Эта прическа не обязывает вас постоянно носить волосы распущенными. Меняйте образы, экспериментируйте, собирайте их в высокие пучки, создавайте различные вариации причесок с кудрями.

Афрокудри можно сделать в салоне: мастера сделают вам специальную завивку, которая сохранится надолго. Однако не у всех для этого есть время и средства. Не отчаивайтесь, такую прическу можно сделать и самостоятельно, если правильно выбрать инструменты, необходимые для укладки. Запаситесь терпением и временем. Чтобы воссоздать этот беззаботный и легкий эффект, волосы необходимо разделить на очень мелкие пряди и каждую тщательно проработать. Предлагаем ознакомиться с некоторыми способами создания афрокудрей.

Невидимки или шпильки

Очень простой способ, который подходит для коротких прядей и волос средней длины. Нанесите на влажные волосы средство для укладки сильной фиксации. С помощью расчески с тонким хвостиком разделите на мелкие пряди весь объем. Восьмеркой намотайте их на шпильки. Старайтесь, чтобы шпильки располагались как можно ближе к корням.

Спустя два часа аккуратно вытащите шпильки. Можно использовать и невидимки (по аналогии со шпильками). Чтобы усилить фиксацию, каждую прядь обработайте лаком.

Бигуди

Еще один простой способ сделать озорные кудряшки. Вам потребуются самые тонкие бигуди. Высушите волосы после мытья. На расческу нанесите пену для создания объема и тщательно ее распределите по волосам.

Разделенные пряди накрутите на бигуди. Желательно это делать на ночь, но если вы спешите, можно сделать и днем. Оставьте бигуди на 2-3 часа, а перед снятием используйте фен, чтобы досушить волосы. После снятия бигуди не расчесывайтесь, в локоны аккуратно разберите руками и зафиксируйте укладку лаком.

Стайлеры

Для создания мелких локонов существуют стайлеры. С их помощью можно быстрее всего сделать такую укладку. Чем диаметр нагревателя меньше, тем мельче получатся кудри (как правило, такие гаджеты производители выпускают с диаметром 10 мм).

Принцип укладки такой же, как и при создании локонов более крупного размера, но пряди должны быть очень тонкие — не более 1 сантиметра. Прежде чем приступать к укладке, вымойте и высушите волосы, затем нанесите термозащиту. Разделив волосы на секторы, начинайте завивку с нижних слоев, накручивая пряди к корням.

Косички

Этот метод подойдет для обладательниц средних и длинных волос. Он известен издавна. Помойте голову, но не ждите, пока волосы высохнут полностью. Обработайте чуть влажные пряди средством для укладки. Затем приступайте к плетению от самых корней мелких косичек. Чем их будет больше, тем эффектнее получится прическа.

Папильотки

Такие небольшие тканевые бигуди использовали несколько веков назад наши прабабушки для создания красивых локонов. Их преимущество заключается в том, что они на голове практически не ощущаются, поэтому с ними можно спокойно спать всю ночь.

Высушите после мытья волосы, но оставьте их немного влажными. Разделите их на секторы. Накручивайте от кончиков к корням прядь за прядью. Папильотка фиксируется просто: завяжите плотно ее концы.

Фольга

Вспомните, как работают с этим материалом в салонах красоты мастера при окрашивании волос. Поверьте, это совсем несложно. Нанесите термозащиту на влажные волосы.

Накручивайте волосы на полоски фольги так же, как и на папильотки. Каждую прядь проработайте утюжком, чтобы досушить волосы. Снимите фольгу и зафиксируйте укладку.