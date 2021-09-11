Мнение: Арбузы

Еще одна обыденная история путинской России. Люблино. Купленные в сетевом маркете арбузы убили несколько человек. Мало того — та же самая партия, разошедшаяся по другим сетевым магазинам, уложила с теми же симптомами в больницу новых людей. Состояние всех тяжелое. Предварительная причина — добавки при выращивании арбузов на площадке у одного и того же поставщика.

Реальная причина столь же понятна — нищее население не в состоянии покупать безопасную пищу. Оно вынуждено покупать дешевые и ядовитые суррогаты. Чем беднее люди — тем больше добавок в еде. Да, конкретный производитель совершил преступление, преступление совершила вся цепочка от бахчи до прилавка, пропустившая ядовитую еду. Но ключевой причиной является кромешная нищета людей, вынужденных покупать яд и отраву. Просто потому, что им доступна лишь эта химия.

Когда какой-то миллиардер призывает к сокращению потребления, он цинично предлагает добавлять в ядовитые продукты еще больше химии. Так как иначе потянуть такое сокращение нищий просто не может.

Убивает созданная криминальной властью система перераспределения национального богатства страны, в которой основная часть населения оказывается буквально за бортом. Не коронавирус и не ядовитый арбуз — причиной вымирания является система, уничтожающая страну повсеместно. И конкретные люди, олицетворяющие эту систему власти и управления. Снизу доверху.

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