 

IKEA предоставит российским однополым парам скидки 30%

11.09.2021, 13:31, Разное
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С  1 января 2022 годы супермаркеты IKEA в России будут предоставлять скидку 30% на все товары однополым парам. Для её получения покупателям достаточно предъявить паспорт с записью о браке.

Также компания предоставит скидки всем родившимся на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

«Мы как социально ответственная компания поддерживаем современные европейские ценности и помогаем таким семьям. Жаль, что в России официально нет такой формы брака как шведская семья, мы бы и им предоставляли скидки», – заявил глава российского отделения IKEA Понтус Эрнтелл.

В самой Швеции подобных скидок компания не предоставляет, потому что получающие социальные пособия однополые семьи и иммигранты живут богаче среднего гражданина, и считают скидки уделом бедных и оскорбительными.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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