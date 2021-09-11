IKEA предоставит российским однополым парам скидки 30%

С 1 января 2022 годы супермаркеты IKEA в России будут предоставлять скидку 30% на все товары однополым парам. Для её получения покупателям достаточно предъявить паспорт с записью о браке.

Также компания предоставит скидки всем родившимся на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

«Мы как социально ответственная компания поддерживаем современные европейские ценности и помогаем таким семьям. Жаль, что в России официально нет такой формы брака как шведская семья, мы бы и им предоставляли скидки», – заявил глава российского отделения IKEA Понтус Эрнтелл.

В самой Швеции подобных скидок компания не предоставляет, потому что получающие социальные пособия однополые семьи и иммигранты живут богаче среднего гражданина, и считают скидки уделом бедных и оскорбительными.

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